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ثقافة وفنون

فريق كايروكي يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد وهذا موعد طرحه

فريق كايروكي، فيتو
فريق كايروكي، فيتو

يواصل فريق كايروكي العمل على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد والذي يضم عددًا من الأغاني المختلفة وذلك بعد آخر ألبوماتهم روما والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

 

ألبوم كايروكي الجديد

ومن المفترض أن يطرح فريق كايروكي في شهر يناير المقبل، بعد تسجيل جميع أغاني الألبوم.

وفرقة كايروكي من أبرز الفرق الموسيقية في مصر والوطن العربي، وتتميز بموسيقاها المتميزة التي تمزج بين الروك والكلمات المؤثرة، وتعرف الفرقة بأدائها الحماسي وتفاعلها القوي مع الجمهور، مما يجعل حفلاتها دائمًا تجربة فريدة ومليئة بالطاقة.

 

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فريق كايروكي ألبوم كايروكي الجديد اغاني كايروكي ألبوم روما

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