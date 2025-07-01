الثلاثاء 01 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

بعد حسن الأسمر، أمير عيد يكشف مفاجأة بشأن أغاني ملحن شهير

كايروكي، فيتو
كايروكي، فيتو

بعد حسن الأسمر، كشف الفنان أمير عيد، نجم فريق كايروكي عن مفاجآت جديدة للفريق خلال الفترة المقبلة مختلفة تقدم لأول مرة. 

وقال أمير عيد: “إن فريق كايروكي ينوي تقديم أغاني cover لسيد مكاوي وحسن الأسمر”.

 

أغاني كايروكي الجديدة 

ويواصل فريق كايروكي العمل على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد والذي يضم عددًا من الأغاني المختلفة وذلك بعد آخر ألبوماتهم روما الذي حقق نجاحًا كبيرًا.


وفرقة كايروكي من أبرز الفرق الموسيقية في مصر والوطن العربي، وتتميز بموسيقاها المتميزة التي تمزج بين الروك والكلمات المؤثرة، وتعرف الفرقة بأدائها الحماسي وتفاعلها القوي مع الجمهور، مما يجعل حفلاتها دائمًا تجربة فريدة ومليئة بالطاقة.

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الفنان أمير عيد كايروكي فريق كايروكي أغاني كايروكي الجديدة

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