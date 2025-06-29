أعلن الفنان حمزة العيلي عن وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تدوينة جاء بها: “توفت اليوم والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة”.

الفنان هشام اسماعيل

وشيعت جنازة والدة الفنان هشام اسماعيل من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور عدد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، ولم يحدد حتى الآن موعد ومكان العزاء.

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