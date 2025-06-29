الأحد 29 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل

هشام اسماعيل
هشام اسماعيل

أعلن الفنان حمزة العيلي عن وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تدوينة جاء بها: “توفت اليوم والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة”.

 

الفنان هشام اسماعيل

وشيعت جنازة والدة الفنان هشام اسماعيل من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور عدد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، ولم يحدد حتى الآن موعد ومكان العزاء.

 

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هشام إسماعيل الفنان هشام إسماعيل في مسلسل الكبير قوي الفنان هشام اسماعيل

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