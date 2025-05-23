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ثقافة وفنون

ملصقات دعائية جديدة لفيلم براد بيت F1

F1، فيتو
F1، فيتو

طرحت شركة الإنتاج السينمائي warnerbros، ملصقات دعائية جديدة لفيلم براد بيت، المرتقب"F1"، وذلك قبل أسابيع  قليلة من طرح الفيلم رسميا في صالات السينما.

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توم كروز يُشيد بفيلم F1 لـ براد بيت

وأشاد النجم توم كروز، بفيلم F1، للمخرج جوزيف كوسينسكي، والنجم براد بيت.

وقال توم في تصريحات صحفية،:"انا متحمس لمشاهدته.. براد بيت سائقٌ ماهر، سبق لي أن تسابقت معه في سباقات الكارتينج، أثناء تصوير فيلم Interview with the Vampire ]". 

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج السينمائي warnerbros، على موقع التواصل “اكس" مؤخرا، أول تريلر دعائي رسمي لفيلم براد بيت، الجديد "F1".

ووصلت مدة التريلر الدعائي، لدقيقتين و٢٨ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة وإثارة من الفيلم، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 27 يونيو القادم.

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فيلم براد بيت الجديد، تصوير "F1" في أماكن سباق الفورمولا 1

وكشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"، تم تصوير جميع مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.

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وفيلم F1، يتتبع قصة سائق الفورمولا 1، الذي يعود من التقاعد، للمنافسة مع سائق أصغر سنا في نفس الفريق، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 27 يونيو 2025. 

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