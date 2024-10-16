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ثقافة وفنون

حسام حسني عن فريق كايروكي: قريب للشباب وحبيت التجربة مع أمير عيد

حسام حسني، فيتو
حسام حسني، فيتو

أكد الفنان حسام حسني، أن فريق كايروكي قريب للشباب، مشيرًا إلى أنه يحب تجربته مع أمير عيد في ريفو.

 

حسام حسني يكشف رأيه في كايروكي

وقال حسام حسني في تصريح خاص لفيتو: "فريق كايروكي قريب من الشباب علشان كده بيعمل أغاني بتتكلم عنهم وتجربتي مع أمير عيد كانت غنيه وريفو حبيته علشان النوستالجيا اللي بيتكلم عنها".

ومن ناحية أخري كان قد تحدث  الفنان والموزع الموسيقي حسام حسنيعن  تجربته مع ويجز، حيث أن الثنائي تعاونا في أغنية الدنيا ماريونيت والتي طرحت في وقت سابق وحققت نجاحًا كبيرًا.

حسام حسني مع ويجز 

وقال حسام حسني في تصريح خاص لفيتو:" الأغنية كانت ضمن برنامج مزيكا صالونات  وكان ويجز لسه مش مشهور وأظن إنه اشتهر بعد البرنامج. 

وأضاف حسام حسني:" ويجز بيقدم اغاني تراب وانا محتفظ بالشكل الغنائي بتاعي وتجربة جديدة كنا بنحاول نمزج الأشكال الموسيقيهة مع بعض.

 

حسام حسني: جيل التسعينيات أعلى أجرا 

ومن ناحية أخرى كان قد أكد الفنان حسام حسني، أن جيل التسعينيات ما زال موجودا بقوة على الساحة الغنائية، مشيرا إلى أن هذا الجيل الأعلى أجرًا.

 

وقال حسام حسني: “مين اللي قال جيل التسعينات مش بيشتغل النهاردة مع احترامي لكل الناس، حميد الشاعري موجود وإيهاب توفيق وهشام عباس والحمدالله أنا شغال احنا أعلى أجور وبالمناسبة لما يكون فيه أفراح وحفلات فيها ناس تانية غيرنا، اعرفوا أن الناس دول مقدروش يدفعوا لنا أجورنا”. 

 

وهاجم حسام حسني الذكاء الاصطناعي قائلا: “وموضوع الذكاء الاصطناعي دا تزوير في الهوية وكل حاجة وممكن يخليني أغني كلام غير مناسب كلام لا يليق بالذوق العام” 

وأضاف حسام: “أنا من مدرسة سيد درويش اللي هي المدرسة التعبيرية، أغاني سيد درويش عايشة بقالها أكثر من 100 سنة وأنا من المدرسة دي ولما عملت أغاني مع عنتر هلال كنا بنتمني أنها  تفضل عايشة مع الأجيال”.

 

وعن خوضه تجربة التمثيل قال “حسني” “أنا مش بطل سينما وما عرفش أن كنت أنفع ولا لاء لكن كل الأعمال اللي شاركت فيها بالتمثيل ظهرت بشخصيتي الحقيقية زي في ريفو وأيس كريم في جليم”.

 

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