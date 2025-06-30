وليد منصور يدافع عن شيرين: "شوية لجان فاشلة بتثير الجدل"

دافع المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وذلك بعد الهجوم عليها بسبب غنائها المسجل (البلاي باك) خلال ختام مهرجان موازين.

وليد منصور يدافع عن شيرين

وقال منصور من خلال “فيس بوك”:" مستغرب جدا من إن في ناس قاعدة تتكلم على شيرين عبد الوهاب في حفل موازين اللي كل الجهات المنظمة هناك بتقولك أكبر عدد جماهيري في تاريخهم ومستغرب أكتر من شوية اللجان الفاشلة اللي للأسف من ناس تابعة لفنانة متخيلة كده مثلا إن هتغلوش على نجاح شيرين".

وأضاف:" يا جماعة أنا بقالي ١٨ سنة شغال في شغلانة الحفلات ومع احترامي الكامل مصر مفيهاش غير شرين عبدالوهاب واحدة. طبعا في نجمات مصريات كبار جدا جدا بس شرين عبد الوهاب الممثل الشرعي لصوت مصر في العالم شيرين لو روحت شارع شعبي تلاقي أغانيها لو روحت ديسكو هتلاقيها لو روحت ستاد هتلاقيها هي قدرت بصوتها وإحساسها تكون صوت لجميع طبقات المجتمع. سافر مع شيرين وشوف هتفهم هي فين".

وتابع “يا ريت بعيد عن أي أمور شخصية نفهم إن الفنانة دي حالة فنية صعب تحصل ديما أنا شايف شيرين هي أم كلثوم العصر الحديث. أنا عملت ليها ٨٠٪؜ من حفلات مصر مفيش حفلة مكنتش أعلى حفلة لفنانة”.

وأضاف:" شيرين بنت البلد اللي هتفضل بفنها في حته لوحدها فياريت لما حد ينجح مندورش على حاجات مضحكة ونقولها أصل كان في كام أغنية بلاي باك علشان. غنوا كل الأغاني بلاي باك وروني الجمهور هيفضل يغني كل أغانيكم ويحفظها زي شيرين. شيرين طالعة من محنة وشرفتنا بجمهور فاق كل حاجة بدل ما ندعم قاعدين نقول كلام غريب. مبروك شيرين هتفضلي صوت مصر الحقيقي".

الظهور الأخير لشيرين في مهرجان موازين

وآثار الظهور الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب بمهرجان موازين بالمغرب، الجدل الواسع خاصة أنها لم تتمكن من الغناء بشكل جيد مثلما عهدها الجمهور، واضطرت إلى تقديم بعض الأغنيات بتقنية “البلاي باك”، وهذا ما اثار حفيظة الجمهور الذين انتقدوا أداءها بالحفل.

وكشفت مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب أن السبب وراء عدم قدرة شيرين على الغناء، هو حالتها الصحية،حيث إنها اصيبت بأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، ونصحها الطبيب المعالج لها بعدم الغناء، إلا أنها رفضت الاعتذار عن الحفل، وقررت الالتقاء بالجمهور رغم حالتها الصعبة.

وأضاف المصدر أن شيرين كانت على علم بأنها لن تستطيع الغناء بشكل جيد، لكنها كانت لا ترغب في التسبب في أزمة لإدارة المهرجان، خاصة أن تذاكر الحفل قد نفدت قبل موعدها بأيام.

حفل شيرين في مهرجان موازين

وكانت الفنانة تصدّرت مؤشرات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب إحيائها حفل ختام الدورة الـ20 من مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، وسط حضور جماهيري ضخم.

ورغم أن الحفل قد رُفع له شعار "كامل العدد" قبل انطلاقه، إلا أن عددا كبيرا من الجمهور المغربي قد أعرب عن استيائه من أداء شيرين في بدايته، بسبب اعتمادها على تقنية "البلاي باك" في الغناء، مما دفع البعض إلى مغادرة الحفل تعبيرًا عن غضبهم.

لكن شيرين سرعان ما تداركت الموقف، حيث تفاعلت مع ردود فعل الجمهور، وقامت بأداء عدد من أغانيها لايف بصوتها المباشر دون الاعتماد على التسجيلات، وهو ما أعاد الحماس إلى أجواء الحفل وأرضى الحاضرين.

وقدّمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، من بينها "آه يا ليل"، و"مشاعر"، و"على بالي"، و"أنا لا جاية أقولك"، حيث رقصت على أنغامها وقامت بحركتها الشهيرة المصاحبة للأغنية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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