الجمعة 27 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"الست لما"، درة تطلب الطلاق من زوجها

درة
درة

تشهد أحداث فيلم الست لما الذي يقوم ببطولته الفنانة يسرا، طلب الفنانة درة التي تلعب شخصية فاطمة من زوجها محمد جمعة الطلاق بسبب سوء معاملته، مما يجعلها تترك منزلها وتعود للملجأ الذي تربت فيه.

وتستكمل الفنانة يسرا تصوير مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” داخل أحد الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي، لكونها تلعب شخصية مذيعة.
 

تفاصيل فيلم الست لما 


وتلعب يسرا خلال العمل شخصية مذيعة تدخل في خلافات مع درة التي تلعب شخصية فتاة تعيش حياتها كما تريد دون مسئولية أو التزام، وهي ابنة شقيق يسرا، وتحاول يسرا أن تبعدها عما تفعل ولكنها تعترض.


واحتوت المشاهد التي تم تصويرها من الفيلم على مشادة كلامية بين يسرا وماجد المصري.

 

وخلال المشادة التي وقعت يتدخل حمدي الميرغني الذي يظهر كضيف شرف بالعمل، ليتم تحويل المشهد لكوميدي، وعلمت فيتو أنه تم إعادة المشهد ثلاث مرات بناء على رغبة مخرج العمل.

 

أبطال فيلم الست لما 


فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبو غريب.

 

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درة الست لما يسرا محمد جمعة

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