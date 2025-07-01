قائد أوركسترا حفل شيرين عبد الوهاب في المغرب يخرج عن صمته للدفاع عنها بعد أزمة "بلاي باك"

خرج المايسترو مدحت خميس، قائد الأوركسترا المصاحب للفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل مهرجان "موازين" بالمغرب، عن صمته للرد على الانتقادات التي وجهت إلى الفنانة بعد غنائها بطريقة "البلاي باك" خلال الحفل.

وقال “خميس” في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر قناة النهار: "أولًا موضوع البلاي باك مش معمول مخصوص للمغرب، ودي فقرة من فقرات شيرين من أكثر من سنة".

وأضاف: "شيرين غنت بلاي باك 6 دقائق عبارة عن ميكس أغاني وافتتاحية للشو، وغنت 23 أغنية لايف، وأنا اشتغلت مع مطربي الوطن العربي كله، ودي من الحفلات المميزة في حياتي وحياة شيرين".

وتابع: "طبيعي أي مطرب يطلع على جمهور بالحجم ده يكون عنده رهبة في الأول، وشيرين كان عندها دور برد والدكتور قال ممنوع تغني، لكن قالت مستحيل وفوجئت على المسرح بأنها غنت أغاني من غير بروفة وعملناها".

واختتم مدحت خميس قائلًا: "يجب إننا كلنا نقف ونحافظ على شيرين كصوت عظيم عندنا في مصر والوطن العربي".

وأحيت المطربة شيرين عبد الوهاب بعد غياب سنوات حفل مهرجان موازين، وأحيت حفلًا ضمن فعاليات الليلة الأخيرة من المهرجان.

وغنت شيرين أغنيتها "نساي" بطريقة "بلاي باك" مع مجموعة من أغانيها كميدلي.

لكن الجمهور اعترض على غناء شيرين "بلاي باك" وبدأوا بمطالبتها بالغناء بصوتها، لتلبي شيرين طلبهم وقدمت مجموعة من أغانيها، كما غنت أغنيات من أغاني مطربي الزمن الجميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.