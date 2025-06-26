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ثقافة وفنون

هيفاء وبوسي يتصدران تريند اليوتيوب بعد أغنية فيلم "أحمد وأحمد"

فيلم أحمد وأحمد،
فيلم أحمد وأحمد، فيتو

نجحت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في تصدر تريند اليوتيوب برفقة الفنانة الشعبية بوسي، وذلك بالأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد، تمهيدًا لعرضه في السينمات الفترة المقبلة في موسم صيف 2025، في أول أيام شهر يوليو المقبل.

 

 ووصلت الأغنية لما يقرب من نصف مليون مشاهدة عقب طرحها عبر منصة اليوتيوب، والتي وصلت إلى الترتيب الثاني على محتوى الميوزك.

 

على الجانب الآخر، ظهر في البرومو الدعائي لـ الأغنية الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وتقول كلمات الأغنية: "يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كده ليه ياولاد الإيه".

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، أحمد فهمي، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

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صيف 2025 شهر يوليو سامي عبدالله أحمد وأحمد أحمد فهمى الأغنية الدعائية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اللبنانية هيفاء وهبي

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