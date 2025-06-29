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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد صقر وكناريا لمحمد إمام

محمد إمام
محمد إمام

انتهت أسرة فيلم صقر وكناريا الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل المقرر أن يتم عرضه خلال موسم الصيف الجاري.

 

ويواصل الفنان محمد إمام تصوير عدد من مشاهد الأكشن لفيلمه الجديد “صقر وكناريا” في أحد المناطق الصحراوية، وخلال تصوير بعض المشاهد تعرض لإصابة بسيطة في قدمه، ولم تمنعه من استكمال التصوير.

 

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

قصة فيلم صقر وكناريا

يشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى بجانب محمد إمام وشيكو، وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

وتلعب يسرا اللوزي خلال أحداث العمل شخصية حبيبة محمد إمام، ويحدث بينهما مشاكل كثيرة بسبب علاقاته المتعددة، وتلجأ لصديقه الذي يلعب دوره شيكو كي يساعدها.

أبطال فيلم صقر وكناريا

وفيلم «صقر وكناريا» من تأليف: أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

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