الإثنين 30 يونيو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

في غضون ذلك، قال المفوض العام للأونروا، يوم الخميس، إن عملية إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة جارية على قدم وساق.

 

ضم الضفة الغربية المحتلة

والشهر الماضي، قال وزير مالية الاحتلال "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، إن “إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال قطاع غزة”.

 

توسيع العملية العسكرية في غزة

وتابع سموتريتش: المجلس السياسي والأمني، الذي صوت بالإجماع على توسيع العملية في غزة، قرر عدم الانسحاب من القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

وزعم وفق ما نقلت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى، محذرا حركة حماس من دفع ثمن باهظ في حال تعرضهم للأذى.

وكشف سموتريتش عن نوايا الاحتلال قائلا: "إسرائيل ستضم الضفة الغربية لكن ليس الآن وإنما بعد أن ننتهي من قطاع غزة". 

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