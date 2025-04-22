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خارج الحدود

عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم سموتريتش: كاذب وكلامه عار

سموتيرش، فيتو
سموتيرش، فيتو

 هاجم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منتقديه، بعد تصريح بشأن الرهائن أثار ضجة في البلاد.

وزعم الوزير اليميني المتطرف  في تصريحات إذاعية إن عودة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ليست أهم هدف للحرب بل الهدف هو القضاء على حركة حماس".

وادعى  سموتريتش إن إعادة الرهائن هو بالطبع هدف مهم جدا،  لكن من يريد القضاء على حماس ويمنع إمكانية حدوث 7 أكتوبر آخر، يحتاج إلى إدراك أنه لا يمكن أن يكون هناك وضع في غزة، تظل فيه حماس موجودة بحالتها".

 

وأثار تصريح الوزير موجة غضب بين عائلات الرهائن الـ59، التي وصفت كلمته بـ"العار".

وقال منتدى عائلات الرهائن في بيان: "لم تجد العائلات أي كلمات هذا الصباح سوى العار الذي يكشف الوزير الحقيقة المُرة للجمهور، وهي أن هذه الحكومة قررت عمدا التخلي عن الرهائن".

لكن سموتريتش أصر على موقفه، واتهم منتقديه بـمحاولة إسكات رأي هو الأكثر صوابا".

وهدد في حديث للقناة 14 الإسرائيلية ذات التوجه اليميني إنه "إذا لم يتصاعد القتال في قطاع غزة، فلن يكون للحكومة الحالية مبرر لوجودها".

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