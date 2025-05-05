الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

فايننشال تايمز: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين بزعم أنهم "مقاومون"

الاحتلال،فيتو
الاحتلال،فيتو

أفادت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه لمدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية بزعم أنهم من "المقاومة"، قبل أن يتبين لاحقًا أنهم أبرياء، في تكرار لحوادث وصفها مراقبون بأنها جزء من تصعيد ميداني مقلق.

وأبرزت الصحيفة مثالًا على ذلك ما جرى بتاريخ 8 يناير الماضي، عندما أعلن جيش الاحتلال عن استهداف "مقاومين" في بلدة طمون، ليتضح لاحقًا أن القصف أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين فلسطينيين من عائلة واحدة.

 

 وبحسب تقرير الصحيفة، فقد نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية الغارة التي أدت إلى استشهاد الضحايا الثلاث، مؤكدة أن جيش الاحتلال كثف خلال الأشهر الأخيرة استخدام أسلحة وتكتيكات ميدانية جُرّبت سابقًا في قطاع غزة، وبدأ بتطبيقها في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين عن مقتل جندي برتبة رقيب في حادث وصفه بـ"الدهس العملياتي" قرب غلاف غزة، دون توضيحات إضافية حول ملابسات الحادث.

في المقابل، أعلنت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نصبت كمينًا محكمًا لقوة إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع وإطلاق كثيف للنيران.

كما أكدت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل شرق خان يونس.

وكانت القسام قد أعلنت أمس الأحد تنفيذ عملية مشابهة في مدينة رفح، حيث تمكن مقاتلوها من استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ، وتم تفجيره فور دخول الجنود، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، أعقبه اشتباك مباشر "من المسافة صفر" بحسب البيان.

 

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