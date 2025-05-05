جيش الاحتلال يهدم 25 منزلًا بالضفة الغربية ويوقع مصابين

هدم جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، أكثر من 25 منزلا ومنشأة في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمبنى سكني في شارع عمر المختار بمدينة غزة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في بلدة المغير شمال رام الله في الضفة الغربية.

جاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جندي برتبة رقيب في حادث دهس عملياتي بغلاف غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان "الجندي القتيل في جيش الاحتلال هو الرقيب أول (احتياط) ديجن دانييل سهلو يبلغ من العمر 41 عامًا، من مدينة "رحوفوت".

وتابع البيان: “كان مقاتلًا في وحدة المعدات الثقيلة في الكتيبة الهندسية 5067، التابعة لسلاح الهندسة القتالية الإسرائيلية، وقُتل في حادث سير عملي خلال نشاط عسكري في منطقة غلاف غزة”.

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