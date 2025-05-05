سموتيرش: الانسحاب من غزة يهدد بتكرار أحداث 7 أكتوبر

زعم وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، أن إسرائيل تحتل غزة للبقاء فيها ولا مزيد من الدخول والخروج فهذه حرب من أجل النصر.

وادعي سموتريتش: حين يبدأ التوغل البري بغزة لا يوجد انسحاب من المناطق التي نسيطر عليها حتى لو كان ذلك مقابل المختطفين

وتابع:أي انسحاب من غزة سيؤدي إلى تكرار 7 أكتوبر والطريقة الوحيدة لتحرير المختطفين هي إخضاع حماس.

وقبل وقت سابق هدم جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، أكثر من 25 منزلا ومنشأة في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمبنى سكني في شارع عمر المختار بمدينة غزة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

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