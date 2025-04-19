الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال غزة بالكامل

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت: إن تصريح نتنياهو بأن الحرب يجب أن تنتهي بالنصر يعني وجوب تغيير أسلوب الحرب والتوجه لاحتلال كامل غزة.

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال غزة بالكامل


وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: يجب عدم الخوف من إقامة إدارة عسكرية بغزة إذا لزم الأمر وتدمير حماس وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا لنا.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم السبت:سنواصل الحرب لتدمير حماس وسنمنع الوقود والكهرباء عن قطاع غزة ومستمرون في الضغط العسكري.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا، ولن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا.


نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا

وزعم نتنياهو، أن:حماس رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة إسرائيل، مدعيا أنها  رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى.

وادعى نتنياهو: إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها وإذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه ولهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى.

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غزة نتنياهو وزير المالية الإسرائيلي حماس

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