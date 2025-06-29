أخبار الحوادث اليوم: كشف قضية غسل ربع مليار جنيه.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بسوهاج.. قرار عاجل من النيابة في اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.



استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، آخر أفواج حجاج بعثة حج القرعة العائدين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو انقلاب سيارة بسبب رعونة سائق بالقاهرة.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

في ضربة أمنية قوية، لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمة أمنية بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية المسلحة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، وله معلومات جنائية، لقيامه بنشر أسئلة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، والإدعاء بأنها أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال النصب على المواطنين.

أمرت النيابة العامة في أكتوبر، بصرف الفنان أحمد السقا من النيابة، بعد سماع أقواله في اتهام طليقته مها الصغير له بالتعدي عليها وعلى السائق الخاص بها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه فى أكتوبر.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 137 تابع (ب)، الصادر في 23 يونيو 2025، قرارين للنيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم المستحدثة، نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع وزارة العدل، وجهات إنفاذ القانون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان: “التصدي للأنماط المستحدثة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”.

تحل اليوم الذكرى العاشرة لاستشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، الذي اغتيل غدرا على يد جماعة الإخوان الإرهابية في مثل هذا اليوم من عام 2015، وهو صائم في صباح يوم 12 رمضان، إثر تفجير إرهابي استهدف موكبه في حي مصر الجديدة، بسيارة مفخخة تحوي نحو 50 كيلوجراما من المواد المتفجرة.

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