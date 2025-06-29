الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

النيابة العامة تُنظِّم دورة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

النيابة العامة تُنظِّم
النيابة العامة تُنظِّم دورة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم المستحدثة، نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع وزارة العدل، وجهات إنفاذ القانون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان: “التصدي للأنماط المستحدثة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”.


وقد استهدفت الدورة عددًا من عضوات وأعضاء النيابة العامة من مختلف النيابات على مستوى الجمهورية، في إطار حرص النيابة العامة على تمكينهم من المهارات اللازمة للتعامل مع هذا النمط الإجرامي شديد الخطورة، ومواكبة تطور أدوات الجريمة الإلكترونية، لا سيما تلك التي تستهدف فئة الأطفال.


وشملت الدورة موضوعات متقدمة تتعلق بأساليب الرصد، والتحقيق، والتحليل الرقمي، وآليات التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مكافحة الجرائم السيبرانية، تعزيزًا لدور النيابة العامة في حماية الطفولة، وصون القيم المجتمعية.

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النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة التفتيش القضائي

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