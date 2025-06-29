الداخلية تكشف ملابسات فيديو انقلاب سيارة بسبب رعونة سائق بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو انقلاب سيارة بسبب رعونة سائق بالقاهرة.



ورصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو يظهر قائد سيارة ملاكي يسير برعونة على أحد الكباري بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، مما تسبب في انقلاب سيارة تقودها إحدى السيدات.

وبالفحص والتحريات، تم تحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو الذي ورد في الفيديو.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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