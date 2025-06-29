ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله في سوهاج 

تمكنت مباحث الآثار بسوهاج بالاشتراك مع مباحث المنشأة من ضبط عامل أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بذات الناحية.





تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المنشأة يفيد قيام محمود ا ي ع 43 عاما عامل بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله الكائن بذات الناحية ومقيم بمركز المنشأة.







وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بسوهاج إلى مكان الواقعة وتم ضبط مالك المنزل المذكور وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طابق ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح وتلاحظ وجود حفرة وتم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر.





وبسؤال المتهم أقر بارتكابه الواقعة بحثًا عن القطع الأثرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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