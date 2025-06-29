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حوادث

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

أحمد السقا مع طليقته
أحمد السقا مع طليقته مها الصغير

أمرت النيابة العامة في أكتوبر، بصرف الفنان أحمد السقا من النيابة، بعد سماع أقواله في اتهام طليقته مها الصغير له بالتعدي عليها وعلى السائق الخاص بها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه فى أكتوبر.

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واستمعت النيابة فى وقت سابق لأقوال مها الصغير وسائقها في اتهامهما السقا بالتعدي عليها وضربها أمام المارة، داخل كمبوند شهير فى أكتوبر، وقررت صرفها من النيابة بعد سماع أقوالها.

وكانت النيابة فى وقت سابق طلبت جمع وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المكان الذى شهد واقعة تعدى الفنان أحمد السقا على طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها.

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وكشف البلاغ، عن أنه لحظة دخول مها الصغير وسائقها الكمبوند فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول.

وقال السائق فى بلاغه، إنه حاول الابتعاد بالسيارة، إلا أن السقا طاردهما داخل الكمبوند واستوقفهما، قبل أن يترجل من سيارته ويبدأ في توجيه السباب لطليقته مها الصغير، ثم تعدى عليها بدنيًا، حسب ما جاء في أقواله.

وأوضح السائق، أنه حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

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