مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

في ضربة أمنية قوية، لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمة أمنية بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية المسلحة.

مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

كانت معلومات قد وردت لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام ثلاثة من العناصر الجنائية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم في 27 جناية، وصادر ضدهم أحكام في قضايا مخدرات، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة بالإكراه – بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، مع حيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل وتبادل إطلاق النيران عن مصرعهم جميعًا، وعُثر بحوزتهم على: 13 قطعة سلاح ناري: (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 5 فرد خرطوش – طبنجة)، كميات متنوعة من المواد المخدرة

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 9 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استكمال التحريات بمعرفة النيابة المختصة.

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