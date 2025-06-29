الذكرى العاشرة لاستشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام دافع عن الشعب فاغتاله الإخوان بـ50 كيلو متفجرات

تحل اليوم الذكرى العاشرة لاستشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، الذي اغتيل غدرا على يد جماعة الإخوان الإرهابية في مثل هذا اليوم من عام 2015، وهو صائم في صباح يوم 12 رمضان، إثر تفجير إرهابي استهدف موكبه في حي مصر الجديدة، بسيارة مفخخة تحوي نحو 50 كيلوجراما من المواد المتفجرة.



ولد الشهيد هشام بركات، في 21 نوفمبر 1950، وتخرج في كلية الحقوق عام 1973، ثم التحق بالنيابة العامة حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تولى رئاسة المكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية، قبل أن يرشحه مجلس القضاء الأعلى في يوليو 2013 لتولي منصب النائب العام، عقب عزل المستشار عبد المجيد محمود.

المستشار هشام بركات في مواجهة الإرهاب



منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، اختار المستشار هشام بركات طريقا شاقا في مواجهة الإرهاب والتطرف، في مرحلة حساسة أعقبت ثورة 30 يونيو، حيث أدار التحقيقات في قضايا كبرى شملت عناصر من جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية.



العملية الإرهابية التي استهدفت المستشار الراحل هشام بركات كانت نتاج تخطيط جماعة الإخوان بتوجيه من الاخواني الهارب يحيى موسى، وتم تنفيذها بواسطة خلية ارهابية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف الخلية المنفذة لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات وتبين انهم 67 متهما، ألقت القبض علي 51 منهم

النيابة توجه إلى المتهمين اتهامات القتل العمد



تمت إحالة أفراد الخلية المقبوض عليهم الي النيابة العامة التي وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم عدة منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بها.

أحكام ضد المتهمين



وقضت محكمة الجنايات في عام 2017 بإعدام 28 مدانًا في القضية، إلا أن بعضهم تقدم بطعون أمام محكمة النقض، ورفضت بعضها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات (حركة حماس)، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها في سيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، الذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددًا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلًا عن تخريب وإتلاف كثير من الممتلكات العامة والخاصة».

إعدام 9 متهمين

وفي عام 2022، وفي الذكرى السابعة، لاستشهاد محامي الشعب المستشار هشام بركات، صدر حكم نهائي من محكمة النقض بإعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.