ضبط شخص نشر أسئلة مزيفة لامتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، وله معلومات جنائية، لقيامه بنشر أسئلة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، والإدعاء بأنها أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال النصب على المواطنين.

وجاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني واستغلال موسم الامتحانات في التلاعب بعقول الطلاب وأولياء الأمور.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بغرض الربح والنصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.



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