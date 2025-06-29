الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص نشر أسئلة مزيفة لامتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، وله معلومات جنائية، لقيامه بنشر أسئلة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، والإدعاء بأنها أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال النصب على المواطنين.

ضبط 7 ملايين دولار مهربة في مطار بيروت قادمة من دولة أفريقية

ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله في سوهاج 

وجاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني واستغلال موسم الامتحانات في التلاعب بعقول الطلاب وأولياء الأمور.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بغرض الربح والنصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الاحتيال الإلكتروني الية النصب على المواطنين امتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

الداخلية تطلق تخفيضات "كلنا واحد" احتفالًا بذكرى 30 يونيو

مصرع شاب غرقًا وآخر في حادث انقلاب بسوهاج.. والنيابة تباشر التحقيق

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحور صلاح سالم ونفق الأزهر وشارع الخليفة المأمون

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء على سيدة داخل محلها بالقليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو عن بلطجة وتجارة مخدرات بالمرج

ضبط سائق أطلق الخرطوش على راكبين لخلاف على الأجرة بمدينة نصر

القبض على شبكة إجرامية في أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بتجارة السموم البيضاء

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات..الداخلية تستعرض جهودها في التصدي للإدمان وتهريب السموم

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بالسجن بمناسبة 30 يونيو

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

الحكومة أمام النواب: جودة الطرق أدت لخفض الوفيات لـ30%

أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لعقد اتفاق بشأن غزة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

14 شرطا من السياحة للشركات للعمل بموسم العمرة الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية