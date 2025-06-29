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حوادث

استقبال آخر أفواج بعثة حج القرعة بمطار القاهرة

استقبال آخر أفواج
استقبال آخر أفواج ضيوف الرحمن بمطار القاهرة.. بعثة حج القرعة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، آخر أفواج حجاج بعثة حج القرعة العائدين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

وكانت بعثة حج وزارة الداخلية قد وفرت رعاية متكاملة لضيوف الرحمن منذ لحظة سفرهم وحتى عودتهم، حيث أتيحت لهم إقامة متميزة بفنادق قريبة من الحرمين الشريفين، مجهزة بكافة وسائل الراحة، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية، وتنظيم التنقلات بين المشاعر المقدسة بسلاسة وأمان.

 

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وقد عبر الحجاج عن بالغ سعادتهم بما لمسوه من تيسيرات وخدمات على مدار رحلة الحج، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها بعثة حج القرعة في خدمتهم، وتذليل العقبات أمامهم، مما ساعدهم على تأدية المناسك في أجواء روحانية يسودها الأمن والسكينة.

وتعلو وجوه الحجاج الفرحة والامتنان بعد رحلة إيمانية صادقة، حملوا فيها دعواتهم وآمالهم، ليعودوا إلى الوطن بصحائف بيضاء وقلوب مطمئنة.

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