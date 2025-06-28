أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 140 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 140، الصادر في 28 يونيو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الدقهلية.

-قرارات وزارة العدل، بشأن تشكيل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى يكون أحد أطرافها جامعة الأزهر للوجه القبلى والبحري، وتشكل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى يكون أحد أطرافها جامعة الوادى الجديد. وإنشاء فرغ للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة مبدينة دمنهور) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور.

-وقرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤمترات، وإعادة تشكيل اللجنة القومية العليا لإعداد الموقف التفاوضى المصرى فى إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ومتابعة تنفيذ ومدى توافق القوانين والتشريعات المصرية مع التزامات مصر الدولية.

-وقرار محافظة الدقهلية باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بجمصة جنوب غرب مدينة جمصة والبالغ مساحتها 3٫506٫791٫01 متر مربع، وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة به والمعد من قبل المكتب الاستشارى للأعمال الهندسية المتكاملة والمكلف من قبل إدارة المساحة العسكرية، وطبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية.





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