الأحد 29 يونيو 2025
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النيابة العامة تدرج 5 أشخاص في القائمة الرسمية للإرهابيين

قرارات النيابة العامة
قرارات النيابة العامة بإدراج إرهابيين، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 137 تابع (ب)، الصادر في 23 يونيو 2025، قرارين للنيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وجاءت القرارات كالتالي: 

-قرار النيابة العامة رقم 2 لسنة 2025 إدراج أحكام إرهابيين، بشأن إدراج المحكوم عليه شريف حسني عبد الفتاح حسنين على القائمة الرسمية للإرهابيين.


-قرار النيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إدراج رقم 3 لسنة 2025 إدراج أحكام إرهابيين، بإدراج المحكوم عليهم (محمد خضري ياسين تايه، وأحمد كلحي إسماعيل أحمد، ومحمد حامد فهمى حامد، ومحمد عبد الواسع عمران حسين)، على القائمة الرسمية للإرهابيين.  

 

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