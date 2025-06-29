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حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الثورة: 30 يونيو نقطة تحول فارقة

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء في نص البرقية:  "يسرني وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، راجيًا المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية بالتوفيق والسداد.

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وأضاف وزير الداخلية، إن الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطني، قدّمت للأمم نموذجًا فريدًا لشعب عظيم يصطف خلف قيادته الحكيمة، ليكون سدًا منيعًا تندحر أمامه الدسائس ومخططات أهل الشر، ويُرسّخ في وجدان الأجيال المتعاقبة ثوابت الهوية المصرية التي تستعصي على الطائفية والتفرقة.

وقال وزير الداخلية: "تبقى ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة أعادت الإرادة الوطنية ومبادئ الحرية والكرامة، نحو مسار جديد لمستقبل أكثر إشراقًا ز وفقكم الله لما فيه رفعة مصرنا الغالية، لتمضي مسيرة العمل الوطني نحو مستقبل زاهر مفعم بالأمن والاستقرار." 

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