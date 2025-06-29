الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

غسل الأموال
غسل الأموال

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
 

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اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
 

وقدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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