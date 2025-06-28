أخبار الرياضة اليوم: مستند جديد يكشف تلاعب ناد آخر بالعقود بعد راتب زيزو الهزيل.. فلسطيني يدخل دائرة اهتمامات الزمالك.. وكلوب ينتقد سعر صفقة ليفربول الجديدة
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر
بعد أن فجرت (فيتو) قضية تلاعب الأندية في عقود لاعبيها، هربا من دفع الرسوم المستحق للدوله، وانفردها بخبر تقديم النادي الأهلي لاتحاد الكرة عقدا مع اللاعب أحمد سيد زيزو مقابل 20 مليون جنيه في أربع سنوات -بما يعني 5 ملايين جنيه في الموسم - علي الرغم من ان مصر كلها تعلم ان اللاعب سيحصل علي قرابة ال100 مليون جنيه في الموسم …ظهر مستند جديد يؤكد عدالة القضية التي نتعرض لها، وأن العقود التي تقدمها الأندية ليست حقيقية
كريستيانو يكشف سر تجديد تعاقده مع النصر السعودي لعامين مقبلين
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، سر تجديد تعاقده مع الفريق لمدة عامين مقبلين.
نجم الأهلي: معسكر الفريق في كأس العالم كان "سايب" والشناوي لازم يقعد دكة
علق مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، على خروج الفريق الأحمر من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، ورأيه في رحيل وسام ابو علي بعد العروض التي تلقاها.
كلوب عن صفقة ليفربول الجديدة: مبلغ مجنون
علق يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول السابق على صفقة انضمام فلوريان فيرتز إلى الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مطالبة معظم أعضاء مجلس الإدارة باعتزال شيكابالا
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة طلب معظم أعضاء مجلس إدارة النادي، من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء اعتزال كرة القدم بعد وصوله لـ 39 عاما خاصة أنه يتقاضى راتبا ضخما.
تعرف على مدة غياب مروان عطية عن الأهلي بسبب العملية الجراحية
يستعد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء جراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب وداع الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2025.
بالميراس أول المتاهلين لربع نهائي مونديال الأندية بالفوز على بوتافوجو 1-0 (فيديو)
كأس العالم للأندية، تأهل فريق بالميراس لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره بوتافوجو بنتيجة 1-0، في المباراة التي امتدت للوقت الإضافي بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
مصطفى شلبي يشعل أول صدام مع جون إدوارد في الزمالك
أشعل مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول صدام مع جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للقلعة البيضاء.
الفلسطيني آدم الكايد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك لتدعيم خط الهجوم
قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الفلسطيني آدم الكايد، جناح فريق إن أي سي بريدا الهولندي، تم عرضه على مسئولي الأبيض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.
أحمد مرتضى يكشف كواليس هامة بشأن انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي
يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن سبب عدم قيام الزمالك بالموافقة على بيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق هو الخوف من السوشيال ميديا.
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