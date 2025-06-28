أخبار الرياضة اليوم: مستند جديد يكشف تلاعب ناد آخر بالعقود بعد راتب زيزو الهزيل.. فلسطيني يدخل دائرة اهتمامات الزمالك.. وكلوب ينتقد سعر صفقة ليفربول الجديدة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

بعد أن فجرت (فيتو) قضية تلاعب الأندية في عقود لاعبيها، هربا من دفع الرسوم المستحق للدوله، وانفردها بخبر تقديم النادي الأهلي لاتحاد الكرة عقدا مع اللاعب أحمد سيد زيزو مقابل 20 مليون جنيه في أربع سنوات -بما يعني 5 ملايين جنيه في الموسم - علي الرغم من ان مصر كلها تعلم ان اللاعب سيحصل علي قرابة ال100 مليون جنيه في الموسم …ظهر مستند جديد يؤكد عدالة القضية التي نتعرض لها، وأن العقود التي تقدمها الأندية ليست حقيقية

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، سر تجديد تعاقده مع الفريق لمدة عامين مقبلين.

علق مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، على خروج الفريق الأحمر من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، ورأيه في رحيل وسام ابو علي بعد العروض التي تلقاها.

علق يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول السابق على صفقة انضمام فلوريان فيرتز إلى الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة طلب معظم أعضاء مجلس إدارة النادي، من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء اعتزال كرة القدم بعد وصوله لـ 39 عاما خاصة أنه يتقاضى راتبا ضخما.

يستعد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء جراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب وداع الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

كأس العالم للأندية، تأهل فريق بالميراس لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره بوتافوجو بنتيجة 1-0، في المباراة التي امتدت للوقت الإضافي بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

أشعل مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول صدام مع جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للقلعة البيضاء.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الفلسطيني آدم الكايد، جناح فريق إن أي سي بريدا الهولندي، تم عرضه على مسئولي الأبيض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن سبب عدم قيام الزمالك بالموافقة على بيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق هو الخوف من السوشيال ميديا.

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