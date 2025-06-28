كلوب عن صفقة ليفربول الجديدة: مبلغ مجنون

علق يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول السابق على صفقة انضمام فلوريان فيرتز إلى الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد ليفربول مع فلوريان فيرتز، قادمًا من نادي باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": "لا شك في ذلك، مبلغ مجنون، وهو ما لا يدركه لاعب في ليفربول إذا لم تسر الأمور على ما يرام لمدة مباراتين أو 3 مباريات".

وأضاف كلوب: "أعلم أنني قلت ذات مرة إنني سأرحل إذا دفعنا 100 مليون يورو للاعب، لكن العالم يتغير وهكذا هي سوق الانتقالات، سيظل دوري في كرة القدم هو اللعبة نفسها، ولكن إذا أردت اللعب في أعلى مستوى، فلا يمكنك تدريب جميع لاعبيك بنفسك، عليك البحث في مكان آخر وقد لا يعجب ذلك الجميع".

واختتم: "في كرة القدم الإنجليزية ما يحدث أحيانًا في سوق الانتقالات لا يؤثر على مشاعر الناس أو شعورهم بالانتماء، أو كونهم جزءً من الصورة الأكبر، ومن الصحيح أيضًا أن انتقالًا كهذا لا يحدث يوميًا".

هجوم لاذع من كلوب ضد الفيفا بسبب كأس العالم للأندية

فيما هاجم يورجن كلوب، المدرب السابق لنادي ليفربول، نظام بطولة كأس العالم للأندية، بصيغتها الجديدة التي تنظمها الفيفا بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها "أسوأ فكرة تم تنفيذها في تاريخ كرة القدم".

وأعرب كلوب، الذي يشغل حاليًا منصب المدير العالمي لكرة القدم لدى شركة "ريد بول"، عن استيائه من قرارات الاتحاد الدولي "فيفا" التي قال إنها تُعرض سلامة اللاعبين للخطر وتُثقل كاهل جدول المباريات.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية، قال كلوب (58 عامًا): “كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة تم تطبيقها على الإطلاق، أشخاص لا علاقة لهم بالواقع اليومي في هذه الرياضة هم من يقررون”.

وأضاف: "أخشى أن يتعرض اللاعبون في الموسم المقبل لإصابات لم يُصابوا بها من قبل، وإن لم يحدث ذلك، فستأتي تلك الإصابات في كأس العالم أو بعده".

وأشار إلى أن التوسع في عدد الفرق والتوقيت الصيفي للبطولة يفاقمان الضغط على اللاعبين، مما قد يؤدي إلى إصابات غير مسبوقة.

وخلال المقابلة، كشف كلوب عن تلقيه عرضًا لتدريب المنتخب الألماني بعد نهاية موسم 2022-2023، لكنه رفضه بسبب التزامه مع ليفربول.

وقال: "كان بإمكاني أن أقول نعم. ربما كان من الأفضل أن أبدأ شيئًا جديدًا بعد موسم مخيب. لكني لم أرغب في مغادرة ليفربول بهذه الطريقة. كان هناك فريق، وعلاقات قوية تربطني باللاعبين، وكنت أريد إصلاح الأمور. هذا ما كان يهمني".

يُذكر أن كلوب قاد ليفربول لتحقيق العديد من الألقاب خلال فترته مع النادي، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر الفريق بنهاية موسم 2023-2024.

وتأتي تصريحات كلوب الحادة في وقت تواجه فيه الفيفا انتقادات متزايدة بشأن إدارتها للتقويم الدولي وتأثيره على رفاهية اللاعبين.

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