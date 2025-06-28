السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالمجان، البنك الأهلي يعلن بدء اختبارات الناشئين اعتبارا من الثلاثاء أول يوليو

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

أعلن نادي البنك الأهلي عن فتح باب الاختبارات "المجانية" لإختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين وذلك ضمن رؤيته المستمرة لإكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

 

انطلاق اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي البنك الأهلى

وحدد نادي البنك الأهلي الثلاثاء 1 يوليو موعدا للاختبارات في ملعب مركز شباب زينهم مؤكدا ان الإختبارات مجانية ولايتم تحصيل أى مقابل مادي تحت أى ظرف وان الهدف الرئيسي لنادى البنك الأهلي هو انتقاء لاعبين متميزين فنياًّ وبدنيًا.


ويهيب النادى بجميع أولياء الأمور واللاعبين بعدم التعامل ماليا مع أى شخص أو وكيل يدعي ارتباطه بالنادي. 
مواعيد الإختبارات وفقا للجدول التالي:

يذكر أن فريق البنك الأهلي انهي بطولة الدوري المصري الممتاز محتلا المركز الخامس وكان محتلا رابع الدوري وقريبا من المشاركة بالكونفيدرالية حتي الاسبوع الأخير بالبطولة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي البنك الأهلي البنك الاهلي الاختبارات كرة القدم

مواد متعلقة

مودرن سبورت يضم رشاد المتولي في ثاني الصفقات الصيفية

المصري ينهي صفقتين منهما لاعب الأهلي ويجدد عقد دغموم

كامل أبو علي يجتمع بالمدير الفني لقطاع الناشئين في المصري

اجتماع لقطاع الناشئين والبراعم والسيدات بنادي بيراميدز لوضع خطة الموسم الجديد (صور)

ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط في النادي المصري البورسعيدي

بروتوكول تعاون بين نادي المصري والمريخ

رئيس المصري: نجحنا في سداد ديون النادي ومستحقات اللاعبين

معسكر مغلق للمصري بتونس استعدادا للموسم الجديد

الأكثر قراءة

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

القضاء الإداري ينهي الجدل في قضية عزل وزير التعليم

ضبط 7 ملايين دولار مهربة في مطار بيروت قادمة من دولة أفريقية

نجم الأهلي: معسكر الفريق في كأس العالم كان "سايب" والشناوي لازم يقعد دكة

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بالأسماء، تفاصيل غرق 3 فتيات وشاب أثناء استقلالهم مركبا في المنيا (صور)

الاحتلال يعلن اغتيال حكم العيسى القائد البارز في حماس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقتها بالخير والرزق القريب

هل تجوز الصدقة على العاصي؟، يسري جبر يجيب (فيديو)

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

المزيد
الجريدة الرسمية