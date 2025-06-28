السبت 28 يونيو 2025
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رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مطالبة معظم أعضاء مجلس الإدارة باعتزال شيكابالا

شيكابالا وعبد الشافي
شيكابالا وعبد الشافي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة طلب معظم أعضاء مجلس إدارة النادي، من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء اعتزال كرة القدم بعد وصوله لـ 39 عاما خاصة أنه يتقاضى راتبا ضخما.

 

هل يعتزل شيكابالا؟ 

وكان شيكابالا  أعلن اعتزاله كرة القدم  بنهاية الموسم المنقضي 2024-2025، إلا أنه تراجع عن قراره ليستمر عاما آخر داخل جدران ميت عقبة.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، بأن معظم أعضاء المجلس يريدون أن يعتزل شيكابالا وألا يستمر مع الفريق بالموسم الجديد 2025-2026 بسبب راتبه المرتفع بالإضافة لعدم تقديمه إضافة فنية ملحوظة مع الفريق في وجهة نظرهم.

اعتزال شيكابالا 

وأكد المصدر أن أعضاء المجلس لم يطلبوا ذلك من شيكابالا نهائيا بل يرون ضرورة استمراره في الملاعب موسم إضافي كونه مؤثر جدا من الناحية القيادية بالإضافة للناحية الفنية عند مشاركته في دقائق معدودة.

وواصل المصدر: أعضاء مجلس الزمالك يرون أن شيكابالا له الحق في اختيار موعد اعتزاله نظرا لأنه ابن النادي ومعشوق الجماهير البيضاء الأول وأسطورة القلعة البيضاء.

شيكابالا
شيكابالا

شيكابالا يودع عبد الشافي بعد قرار اعتزاله بكلمات مؤثرة 

فيما حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وداع محمد عبد الشافي، بعد اعتزاله كرة القدم.

وظهر شيكابالا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال: أشكر جمهور الزمالك العظيم على كل ما قدمه لمحمد عبد الشافي، الذي لم يكن يعلم أن حب الجماهير له بهذا القدر، لقد أرسل لي يشكرني على اصطحابي له نحو الجماهير، فهو بالنسبة لي أعظم شخص زاملته في الزمالك، ويستحق أكثر مما حصل عليه.

وواصل: عبد الشافي أعظم من زاملته داخل الفريق، أشكر جمهور الزمالك الذي جعل عبد الشافي يشعر بقيمته الحقيقية.

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وتابع: “هو بطل ضحى كثيرا من أجل الزمالك، ولم يفتعل أي مشكلة، مهما تحدثت عنه، لن أوفيه حقه”.

وأشار: “كنا جميعا نعلم مدى أهميته لنا داخل غرفة الملابس كقائد للفريق”. 

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