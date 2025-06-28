انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

بعد أن فجرت (فيتو) قضية تلاعب الأندية في عقود لاعبيها، هربا من دفع الرسوم المستحق للدوله، وانفردها بخبر تقديم النادي الأهلي لاتحاد الكرة عقدا مع اللاعب أحمد سيد زيزو مقابل 20 مليون جنيه في أربع سنوات -بما يعني 5 ملايين جنيه في الموسم - علي الرغم من ان مصر كلها تعلم ان اللاعب سيحصل علي قرابة ال100 مليون جنيه في الموسم …ظهر مستند جديد يؤكد عدالة القضية التي نتعرض لها، وأن العقود التي تقدمها الأندية ليست حقيقية …………

في هذه المرة نعرض المستند للسادة القراء علي أمل ان يكون هناك تحرك لمصلحة الضرائب المصرية لإيقاف هذا النزيف في الأموال وإهدار ملايين الجنيهات سنويا دون فائدة منها على خزينة الدولة ……

فيتو تنشر اليوم عقد لاعب من النادي المصري البورسعيدي يؤكد أن الأرقام لا تكذب وان هناك تلاعب رسمي نظمي فهمي !!

النادي المصري قدم عقد اللاعب كريم العراقي وفيه عجب العجاب ….العقد في موسم 20 -21 يعطي اللاعب 2 مليون و812 ألفا و500 جنيه …..أمر عظيم وفي موسم 22-23 يعطي اللاعب 2 مليون و342 ألفا و750 جنيها في الموسم ….

المفاجأة أنه في موسم 24-25 يمنح العقد اللاعب مليونا و738 الفا و100 جنيه في الموسم وحتي تزيد الحبكة رفع العقد في موسم 25-26 إلي مليون و936 الفا و510 جنيهات ……..

بما يعني أن اللاعب قيمته تنخفض والمتخصصون في المجال الرياضي وعلي وجه الخصوص في مجال كرة القدم يعلمون ان قيمة كريم العراقي السوقية لا تقل بحال من الأحوال عن 9 ملايين جنيه في الموسم ……

ونهدي الموضوع برمته إلي الجهات المسئولة من أجل التحرك والحفاظ علي المال العام بعيدا عن التلاعب وتزييف الحقائق ……

وتتوالي المفاجآت مع وصول المستندات تباعا خاصة وأن هناك ما هو أكبر من عقد المصري مع لاعبه، وعقود اللاعبين تزيد على الـ 100 مليون جنيه، وتقدم لاتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه

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