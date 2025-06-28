غموض بشأن مشاركة عثمان ديمبلي في مباراة سان جيرمان ضد إنتر ميامي بمونديال الأندية

تحوم الشكوك حول جاهزية عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للمشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن.

طبيعة إصابة عثمان ديمبلي وموقفه من مباراة إنتر ميامي

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن عثمان ديمبلي تخلص من إصابته العضلية التي أبعدته عن مباريات دور المجموعات بالمونديال.

وأضافت "لكن مشاركة اللاعب الفرنسي أمام إنتر ميامي في دور 16 لا تبدو مؤكدة حتى الآن".

وأوضحت أن لويس إنريكي مدرب البي إس جي، لا يبدو مقتنعًا بنسبة كبيرة بجاهزية ديمبلي لخوض المباراة.

ولفتت "حال جلوس عثمان ديمبلي على دكة البدلاء، سيبدأ الفريق الباريسي، اللقاء، بالثلاثي الهجومي كفاراتسخيليا ودوي وبرادلي باركولا".

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد إنتر ميامي

ونشرت "لوباريزيان" التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان، على النحو التالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا، كفاراتسخليا، دوي.

يذكر أن الفائز من لقاء بي إس جي وإنتر ميامي، سيواجه الفائز من صدام بايرن ميونخ وفلامنجو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.