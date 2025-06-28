بالميراس أول المتاهلين لربع نهائي مونديال الأندية بالفوز على بوتافوجو 1-0 (فيديو)

كأس العالم للأندية، تأهل فريق بالميراس لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره بوتافوجو بنتيجة 1-0، في المباراة التي امتدت للوقت الإضافي بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

مباراة بالميراس وبوتافوجو أقيمت على ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025 ليصبح فريق بالميراس أول المتأهلين لثمن النهائي.

جاء هدف بالميراس عن طريق باولينهو في الدقيقة 100 من زمن الشوط الإضافي الأول.

100' GOAL!! ⚽

Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals! 🐷



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تشكيل بوتافوجو ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

ويبدأ بوتافوجو مباراة بالميراس كالتالي:

تشكيل بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية

فيما يبدأ بالميراس مباراة بوتافوجو كالتالي:

ودخل بالميراس مباراة اليوم في مونديال الأندية 2025 بعدما تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على الأهلي والتعادل مع إنتر ميامي وبورتو، بينما تأهل بوتافوجو كوصيف للمجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان، بعد أن حقق الفوز على الفريق الفرنسي وسياتل ساوندرز، بينما خسر من أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات دور الـ 16 مونديال الأندية

بنفيكا × تشيلسي - السبت 28 يونيو (11 مساء)

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

الطريق إلى نهائى كأس العالم للأندية



فى ربع النهائى يلتقى الفائز من بالميراس ضد بوتافوجو مع الفائز من بنفيكا ضد تشيلسي.

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

وجاء الطريق الآخر إلي نهائي مونديال الأندية كالتالي:

في ربع النهائي يلتقي الفائز من باريس سان جيرمان × إنتر ميامي مع الفائز من فلامنجو × بايرن ميونيخ

في ربع النهائي يلتقي الفائز من بروسيا دورتموند × مونتيري مع الفائز من ريال مدريد × يوفنتوس

أما في نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

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