أحمد مرتضى يكشف كواليس هامة بشأن انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن سبب عدم قيام الزمالك بالموافقة على بيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق هو الخوف من السوشيال ميديا.

وقال أحمد مرتضى خلال تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لما وصل الزمالك مع زيزو لمرحلة أنه وافق على بيعه واللاعب رفض الرحيل تواصلت مع مجلس الزمالك من خلال بعض الأشخاص وقلتلهم بيعوه هو كده واخد سكة الأهلي".

وأضاف أحمد مرتضى: "توقعت أنه يروح الأهلي أو بيراميدز اللي يدفع اكتر ودا مش عيب يا جماعة، واللي يقول زيزو طماع هقوله كل لاعبى مصر طماعين بقي.. زيزو بيدور علي مصلحته وده حقه عاوز يجمع أكبر قدر من المكاسب المادية في فترة لعبه ودا مش طمع دا حق مشروع".

أحمد مرتضى: زيزو لاعب جامد وتلقينا عرضا بـ 6 ملايين دولار لرحيله

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أكد أن أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادي الأهلي لاعب كبير سيكون إضافة كبيرة للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد مرتضى خلال تصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي: "قبل رحيلي عن الزمالك بيومين تلقيت عرضا من الشباب السعودي للحصول على خدمات زيزو مقابل 6 ملايين دولار وكنت في مرحلة التفاوض لزيادة المبلغ إلى 10 ملايين دولار ولكن جاء الرحيل لينهي كل شىء".

ويضيف أحمد مرتضى: "زيزو لاعب كبير وجامد وهيفرق مع الأهلي، ومكانش عندي العقدة النفسية أن لاعب يروح من الزمالك إلى الأهلي بشرط الحصول على مقابل مادي مناسب”.

وأكمل أحمد مرتضى منصور: "زيزو هيفرق مع الأهلي عشان الأهلي معندوش نجم.. الفريق هو النجم بعكس الزمالك فيه ميمي وسوسو والجمهور بيدلل عدد من اللاعبين".

زيزو يزين التشكيل المثالي للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

وتواجد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن التشكيلة المثالية للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واختار موقع "هوسكورد"، أحمد سيد زيزو ضمن التشكيلة المثالية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية، رغم خروج الفريق الأحمر من المنافسات مبكرا.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين.

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