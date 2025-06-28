الفلسطيني آدم الكايد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك لتدعيم خط الهجوم

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الفلسطيني آدم الكايد، جناح فريق إن أي سي بريدا الهولندي، تم عرضه على مسئولي الأبيض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

الفلسطيني آدم الكايد

وقال المصدر أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك منفتح على التعاقد مع اللاعب لسببين.

وأكد المصدر أن آدم الكايد ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الشهر الجاري وذلك سيكون دافعا لتعاقد الزمالك مع اللاعب لأنه لن يكلف خزائن النادي أي أموال.

وواصل المصدر أن السبب الثاني هو أن آدم الكايد سيتم قيده كلاعب محلي كونه فلسطيني الجنسية ما يفتح الطريق لاستغلال مقاعد الأجانب أفضل استغلال.

وأكد أن الزمالك لديه الرغبة في التعاقد مع آدم الكايد وذلك ضمن خطة الإدارة لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحضيرًا للموسم الجديد الذي يسعى فيه الفريق لاستعادة التوازن محليًا وقاريًا. ولكن حتى اللحظة لم يدخل في مفاوضات جادة مع اللاعب أو وكيله.

لاعب الزمالك يتلقى عرضا من طلائع الجيش

فيما قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقى عرضا رسميا من نادي طلائع الجيش، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لاعب الزمالك يتلقى عرضا من طلائع الجيش

ويعد هذا العرض هو الثاني الذي يصل إلى اللاعب مهاب ياسر، بعد عرض سابق قدمه نادي حرس الحدود لضم اللاعب، الذي بات محل اهتمام عدد من الأندية في الدوري الممتاز، في ظل رغبته في الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر.

ويترقب مهاب ياسر حاليا موقف إدارة الزمالك من العروض المطروحة، خاصة أنه لا يزال مرتبط بعقد ممتد مع النادي، ولا يملك حق الرحيل دون الحصول على الضوء الأخضر من القلعة البيضاء.



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