مصطفى شلبي يشعل أول صدام مع جون إدوارد في الزمالك

أشعل مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول صدام مع جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للقلعة البيضاء.

مصطفى شلبي لاعب الزمالك

وعلمت فيتو أن مصطفى شلبي غاضب جدا من الأنباء المنتشرة عن رغبة الزمالك بدخوله في صفقات تبادلية ويرى أنه من العناصر الرئيسية في الفريق.

وأبلغ مصطفى شلبي جون إدوارد برفضه التام الدخول في أي صفقة تبادلية وإن كان هناك رغبة في رحيله عن الفريق تكون بعد فسخ عقده ليختار هو وجهته المقبلة.

فيما رد جون إدوارد أنه حتى الآن لا توجد نيه في دخول مصطفى شلبي في صفقات تبادلية وإن حدث سيتم عرض الأمر على اللاعب وإرضائه أولا، كما أن اللاعب لم يصله أي عرض رسمي للرحيل عن الزمالك.

جون إدوارد

الفلسطيني آدم الكايد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك لتدعيم خط الهجوم

وكان مصدر داخل نادي الزمالك أكد إن الفلسطيني آدم الكايد، جناح فريق إن أي سي بريدا الهولندي، تم عرضه على مسئولي الأبيض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

الفلسطيني آدم الكايد

وقال المصدر أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك منفتح على التعاقد مع اللاعب لسببين.

وأكد المصدر أن آدم الكايد ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الشهر الجاري وذلك سيكون دافعا لتعاقد الزمالك مع اللاعب لأنه لن يكلف خزائن النادي أي أموال.

وواصل المصدر أن السبب الثاني هو أن آدم الكايد سيتم قيده كلاعب محلي كونه فلسطيني الجنسية ما يفتح الطريق لاستغلال مقاعد الأجانب أفضل استغلال.

وأكد أن الزمالك لديه الرغبة في التعاقد مع آدم الكايد وذلك ضمن خطة الإدارة لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحضيرًا للموسم الجديد الذي يسعى فيه الفريق لاستعادة التوازن محليًا وقاريًا، ولكن حتى اللحظة لم يدخل في مفاوضات جادة مع اللاعب أو وكيله.





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