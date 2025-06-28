نجم الأهلي: معسكر الفريق في كأس العالم كان "سايب" والشناوي لازم يقعد دكة

علق مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، على خروج الفريق الأحمر من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، ورأيه في رحيل وسام ابو علي بعد العروض التي تلقاها.

وفشل الأهلي في التأهل إلى دور الـ16 بعدما اكتفى بالمركز الرابع في المجموعة الأولى بـ كأس العالم للأندية، حيث حقق نقطتين بعد تعادله مع إنتر ميامي وبورتو، فيما خسر أمام بالميراس بهدفين دون رد.

وقال مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية: “معسكر الأهلي كان (سايب) في كأس العالم للأندية ولم يكن هناك إعداد جيد للفريق، واللاعبون كانوا كل يوم في برنامج، وهو ما أثر على أداء اللاعبين وتركيزهم”.

وأضاف: "مع احترامي لـ محمد الشناوي فهو حارس كبير، لكن لا بد أن يجلس على الدكة فترة، أدى مباراة إنتر ميامي على أعلى مستوى، لكن في المباراتين الأخيرتين لم يظهر بالمستوى، يجب أن يجلس فترة ويحصل مصطفى شوبير أو سيحا على فرصة".

وعن رأيه في رحيل وسام أبو علي: "لست مع فكرة رحيل أي لاعب في الفريق، ولا حتى وسام أبو علي حتى لو وصل له عرض بـ 20 مليون دولار، لماذا تُفسد الفريق بعد بنائه الآن؟ أنت تريد أن تفوز ببطولة إفريقيا في الموسم المُقبل".

تعرف على مدة غياب مروان عطية عن الأهلي بسبب العملية الجراحية

من ناحية أخرى، يستعد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء جراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب وداع الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان مروان يعاني من آلام متكررة، ما جعل اللاعب في حاجة اللاعب للتدخل الجراحي لعلاج الفتاق، وهو ما تم تأجيله لحين انتهاء المنافسات التي يشارك بها الأحمر.

مدة غياب مروان عطية عن الأهلي

ويقترب مروان عطية من الغياب عن فترة الإعداد، بسبب خضوعه لعملية جراحية، حيث سيبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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