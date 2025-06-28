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رياضة

كريستيانو يكشف سر تجديد تعاقده مع النصر السعودي لعامين مقبلين

رونالدو بعد تجديد
رونالدو بعد تجديد تعاقده مع النصر

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، سر تجديد تعاقده مع الفريق لمدة عامين مقبلين.

وقال رونالدو في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي على منصة “إكس”: "جماهير النصر سبب تجديد تعاقدي مع الفريق، علاقتي بهم رائعة، وهذا هو السبب الرئيسي لقراري بالبقاء لعامين إضافيين، الأمر لا يتعلق فقط بكرة القدم، بل أيضًا بجودة الحياة هنا".

وأضاف: "مساهمتي ليست مقتصرة على الملعب، بل أرغب في أن أكون جزءًا من التطور الشامل الذي تشهده السعودية، خاصة أن الناس هنا يحبونني، وأنا أحب الشعب السعودي، أريد مواصلة تقديم المتعة لهم لأنهم دائمًا يدعمونني ويقفون خلفي".

وأكد طموحه لتحقيق إنجازات كبيرة مع النصر، مضيفًا: "كما قلت سابقًا، هدفي هو الفوز بألقاب مهمة للنادي، لقد حققنا كأس الملك في بداية الموسم قبل الماضي، لكنني أؤمن أننا قادرون على تحقيق المزيد من الألقاب المهمة".

 

جيسوس يقترب من تدريب النصر السعودي بعد مكالمة من رونالدو

فيما اقترب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، من قيادة فريق النصر السعودي خلال الموسم المقبل، بعد أن أصبح حرًا منذ رحيله عن الهلال في شهر مايو الماضي.

 

مفاوضات النصر السعودي مع جيسوس في المسار الصحيح 

ووفقًا لشبكة "فوت ميركاتو"، فإن النصر السعودي يجري مفاوضات جادة مع المدرب البالغ من العمر 70 عامًا، وتؤكد المؤشرات أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضحت أنه رغم عدم التوصل حتى الآن لاتفاق كامل بين الطرفين، فإن العملية تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع رغبة واضحة من المدرب البرتغالي في الانضمام إلى الفريق الذي يقوده كريستيانو رونالدو.

 

رونالدو يتحدث مع جيسوس لتدريب النصر 

وكشفت أنه خلال الساعات الماضية، تحدث جيسوس مع رونالدو، وعبّر الأخير عن رغبته في تولي المدرب السابق لفريق بنفيكا، قيادة الجهاز الفني للنصر.

وأعطى جيسوس، موافقته المبدئية للبرتغالي رونالدو على تدريب النصر، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين المدرب البرتغالي وممثلي النادي الملقب بالعالمي.

 

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