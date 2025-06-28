تعرف على مدة غياب مروان عطية عن الأهلي بسبب العملية الجراحية

يستعد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء جراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب وداع الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان مروان يعاني من آلام متكررة، ما جعل اللاعب في حاجة اللاعب للتدخل الجراحي لعلاج الفتاق، وهو ما تم تأجيله لحين انتهاء المنافسات التي يشارك بها الأحمر.

مدة غياب مروان عطية عن الأهلي

ويقترب مروان عطية من الغياب عن فترة الإعداد، بسبب خضوعه لعملية جراحية، حيث سيبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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