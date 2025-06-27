العرب «حصالة» مونديال الأندية.. الأهلي يخذل جماهيره.. الوداد يتذيل مجموعته.. والعين يستقبل 12 هدفًا في 3 مباريات

خذلت الأندية العربية جماهيرها فى مونديال الأندية باستثناء الهلال السعودي، وذلك بعد أن ودع الأهلي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد المغربي منافسات كأس العالم للأندية المقام حاليًّا فى أمريكا من الدور الأول، وتحولت هذه الأندية إلى “حصالة” استغلها المنافسون فى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط.

البداية ستكون مع الهلال الاستثناء الوحيد فى البطولة من الأندية العربية، الذي تأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية، برصيد 5 نقاط، بعدما فاز مرة واحدة وتعادل في مباراتين، حسم بهم المركز الثاني خلف ريال مدريد في المجموعة الثامنة.واستطاع الهلال إحراز 4 أهداف خلال مرحلة المجموعات، واستقبل هدفًا واحدًا، لينهي هذا الدور بفارق 3 أهداف لصالحه، ويحافظ على حظوظه في المسابقة، بالعبور إلى دورها القادم ضمن الـ16 الكبار.

وكان الهلال قد تعادل مع ريال مدريد (1-1)، ثم تعادل سلبيًا مع ريد بول سالزبورج، قبل أن ينتصر في الجولة الأخيرة على باتشوكا (2-0).

وداع رباعي

بينما الأهلي الذي قدم مباراة جيدة في بداية مشواره مع إنتر ميامي، وأهدر فرصًا عدة ضيعت عليه الفوز، ثم سقط في فخ بالميراس (0-2)، استفاق ضد بورتو في الجولة الأخيرة، وتقدم في النتيجة 4 مرات، لكنه في النهاية تعادل بنتيجة (4-4) في مباراة ملحمية.

واكتفى الأهلي بحصد نقطتين فقط خلال دور المجموعات، من تعادلين وخسارة، فيما سجل 4 أهداف واستقبل 6، لينهي مشاركته بفارق (-2) عليه، ويحتل المركز الرابع في ترتيب مجموعته.

الترجي التونسي، الذي حصد 3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين، حيث إنه سجل 5 أهداف واستقبل 4، لينهي دور المجموعات في المركز الثالث.

وعلى خطاه، حصد العين الإماراتي 3 نقاط فقط، من انتصار وخسارتين، لكنه سجل هدفين واستقبل 12 آخرين، لينهي مشاركته في المسابقة بالمركز الثالث.

وأخيرًا، الوداد المغربي الذي لم يجنِ أي انتصار خلال البطولة، لينهي مرحلة المجموعات دون نقاط، مسجلًا هدفين ومستقبلًا 8 أخرين، ليحتل المركز الرابع في ترتيب مجموعته.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- بالميراس، 5 نقاط.

2- إنتر ميامي، 5 نقاط.

3- بورتو، نقطتين.

4- الأهلي نقطتين.

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو، 7 نقاط

2- تشيلسي، 6 نقاط.

3- الترجي، 3 نقاط.

4- لوس أنجلوس، نقطة

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي، 9 نقاط

2- يوفنتوس، 6 نقاط

3- العين، 3 نقاط

4- الوداد، بلا نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد، 7 نقاط.

2- الهلال، 5 نقاط.

3- سالزبورج، 4 نقاط.

4- باتشوكا، بلا نقاط.

نتائج مباريات الجولة الثالثة من مونديال الأندية 2025

سياتل ساوندرز 0-2 باريس سان جيرمان

أتلتيكو مدريد 1-0 بوتافوجو

بورتو 4-4 الأهلي

إنتر ميامي 2-2 بالميراس

أوكلاند سيتي 1-1 بوكا جونيورز

بنفيكا 1-0 بايرن ميونخ

الترجي 0-3 تشيلسي

لوس أنجلوس 1-1 فلامنجو

دورتموند 1-0 أولسان

صن داونز 0-0 فلومينينسي

أوروا 0-4 مونتيري

الإنتر 2-0 ريفر بليت

يوفنتوس 2-5 مانشستر سيتي

الوداد 1-2 العين

الهلال 2-0 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-3 ريال مدريد

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