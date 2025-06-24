الثلاثاء 24 يونيو 2025
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رياضة

ماذا أصاب لاعب بالميراس عند رؤية ميسي؟

ميسي واستيفانو
ميسي واستيفانو

كأس العالم للأندية، قاد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، فريقه للتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل أمام بالميراس 2 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

لاعب بالميراس يتحدث عن مواجهة ميسي

وتحدث استيفاو ويليان لاعب بالميراس عن تجربة اللعب أمام ليونيل ميسي الذي يعتبره مثله الأعلى في كرة القدم.

وقال  إستيفاو ويليان عن مواجهة ميسي: “قدماي كانت ترتجفان في بداية المباراة، بمجرد أن رأيت ميسي شعرت بإحساس كبير. إنه مثلي الأعلى ومرجعي”.

 

وأضاف:  هذه تجربة لن أنساها أبدًا وكان من دواعي سروري أن أشارك الملعب معه."
 

رقم قياسي لميسي 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا تاريخيا حيث نجح مع جميع الفرق التي مثلها على مستوى الأندية أو المنتخب في عبور دور المجموعات خلال 33 بطولة شارك فيها عبر مسيرته المذهلة، وآخرها التأهل مع إنتر ميامي إلى ثمن نهائي مونديال الأندية، وهو رقم غير مسبوق في كرة القدم.

أرقام ميسي ضد بالميراس

دقائق اللعب: 90
⚽ أهداف: 0
 تسديدات على المرمى: 1
 تسديدات خارج المرمى: 1
محاولات مراوغة (ناجحة): 7 (5)
 لمسات الكرة: 77
تمريرات دقيقة: 57/63 (90%)
تمريرات مفتاحية: 1
 عرضيات دقيقة: 1 (0)
 كرات طويلة دقيقة: 3 (3)
 مواجهات أرضية فاز بها: 9 (6)
 أخطاء: 1
تدخلات: 1
 مراوغات مر بها: 0

حصل على تقييم خلال المباراة: 7.5 تأهل رسميًا إلى دور الـ16.

وأحرز باولينيو لاعب بالميراس هدفًا لفريقه امام انتر ميامي في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز ماوريسيو الهدف الثاني بالميراس في الدقيقة 87.

وأحرز تاديو أليندي لاعب إنتر ميامي، الهدف الأول لفريقه في مرمى بالميراس بالدقيقة 16.

وأحرز سواريز الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

 

تشكيل إنتر ميامي أمام بالميراس 

تشكيل بالميراس أمام إنتر ميامي 

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.
المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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