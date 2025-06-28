رئيس الوزراء الكندي: حل الأزمة مع إيران ينبغي أن يرافقه وقف إطلاق النار في غزة

قال مارك كارني رئيس الوزراء الكندي، اليوم : إن حل الأزمة مع إيران ينبغي أن يرافقه خفض للأعمال القتالية بما في ذلك وقف إطلاق نار في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: نركز على وقف إطلاق النار في غزة واستئناف إيصال المساعدات بشكل كامل.

كما شدد علي ضرورة وقف العنف في الضفة الغربية ولهذا اتخذنا إجراءات ضد وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وكانت قد أعلنت وكالة الأونروا أن نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي الأمريكي الجديد في غزة بات ساحة للقتل.

كما أوضحت أن التقارير أكدت استشهاد أكثر من 400 جائع منذ بدء تشغيل الآلية الأمريكية الإسرائيلية قبل شهر واحد فقط.

وأشارت إلى ضرورة العودة إلى نظام توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووضع حد لهذا الوضع المشين، كما ألمحت إلى وجوب وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار لاستعادة تدفق منتظم للإمدادات المنقذة للحياة.

وقبل وقت سابق من اليوم قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن هناك عقبات كبيرة تعيق التحركات الآمنة داخل قطاع غزة، مشيرة إلى فرض قيود صارمة على دخول الإمدادات الطبية والوقود، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق جنوب وشرق مدينة خانيونس قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا، تزامنا مع إطلاق نار من مروحيات الجيش الإسرائيلي، وسط تصاعد العمليات العسكرية في القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات أممية متزايدة من انهيار الخدمات الحيوية داخل القطاع، نتيجة القيود المفروضة وتواصل التصعيد.

16 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 16 فلسطينيا إثر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم السبت.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 56259 شهيدا و132458 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت وزارة الصحة في غزة وصول 103 شهداء و219 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

في غضون ذلك، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، اليوم الخميس، إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت في هذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.