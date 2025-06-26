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خارج الحدود

19 شهيدًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

استشهد 19 فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون جراء غارة إسرائيلية 

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 20 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مدينة غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عرب

فيما أكد الهلال الأحمر استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر، بنيران جيش الاحتلال في محيط جسر وادي غزة بالقرب من "نتساريم" وسط قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد الهلال باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عرب في حي المجايدة بمواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة استشهد 6 فلسطينيين حي الشيخ رضوان مستشفى الشفاء نازحين

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