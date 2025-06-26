19 شهيدًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 19 فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون جراء غارة إسرائيلية

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 20 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مدينة غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عرب

فيما أكد الهلال الأحمر استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر، بنيران جيش الاحتلال في محيط جسر وادي غزة بالقرب من "نتساريم" وسط قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد الهلال باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عرب في حي المجايدة بمواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.