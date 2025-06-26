رغم أنف الاحتلال، لحظة وصول شاحنات المساعدات إلى غزة وفرحة أهل القطاع (فيديو)

وصول المساعدات لغزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فرحة أهل غزة بعد وصول شاحنات المساعدات بأمان إلى مخازن مدينة غزة، وذلك بجهود مشتركة من العشائر الفلسطينية.

لحظة وصول شاحنات المساعدة لغزة دون سرقة

وأظهرت المقاطع لحظة وصول شاحنات المساعدات إلى غزة، وكان على متنها عدد من المسلحين من العشائر الفلسطينية، لتأمينها من السرقة.

وجاء ذلك بعد فترة طويلة من منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات لغزة.

The moment aid trucks arrived safely and securely to warehouses in Gaza City, following the shared efforts of Palestinian tribes. pic.twitter.com/ePcffg32ws — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) June 25, 2025



جدير بالذكر أن العشائر الفلسطينية شاركت في تأمين وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة، خشية تعرضها لعمليات نهب.

عشائر وقبائل غزة يؤمنون المساعدات، فيتو

وكشف حسني المغني، رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، أن عملية تأمين شاحنات المساعدات "يأتي من أجل ضمان توزيعها على الفلسطينيين بالتساوي، كخطوة للقضاء على المجاعة"، والتي تسبب فيها الحصار الإسرائيلي الخانق منذ مارس الماضي.

العشائر تؤمن شاحنات المساعدات

ويأتي "تأمين شاحنات المساعدات من أجل تفويت الفرص على العصابات التي تنهب المساعدات الواصلة للفلسطينيين" حسبما قال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة.

أبناء غزة أستطاعوا تأمين المساعدات بأنفسهم، لم ينتظروا أحد



نجاح هذه التجربة خطوة مهمة للغاية في كسر المجاعة..



فرحة هذا الشعب المظلوم بالدنيا وما فيها pic.twitter.com/OQV247rRQB — MO (@Abu_Salah9) June 25, 2025



وأشار مغني إلى أن "العشائر تحاول، عبر الشراكة والتعاون مع منظمات ومؤسسات إغاثية، ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وأن تتوزع بالتساوي بينهم".

وقال مغني: "نريد أن تذهب المساعدات للمؤسسة المعنية، والجميع يأخذ حصته بالتساوي، حتى نستطيع القضاء على المجاعة".

وكان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة، قد أصدر بيانا حول "سرقة شاحنات مساعدات" بمدينة خان يونس، مؤكدًا معرفته بالأشخاص الذين قاموا بالسرقة وحذرهم على فعلتهم.

لأن طيران الاحتلال يستهدف عناصر الشرطة الفلسطينية، ولأن العصابات مثل عصابة أبو شباب تتربص لسرقتها، يقوم أبناء كبار العائلات في غزة بتأمين شاحنات المساعدات حتى تصل الى شمال غزة بأمان وتصل المساعدات للعوائل التي تستحقها pic.twitter.com/yb9S8bGZVE — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) June 25, 2025



وقال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، في بيان له: "في جريمة مخزية ومرفوضة وموثقة، تعرضت قرابة 70 شاحنة مساعدات مساء الأربعاء 25 /6/ 2025 بمحافظة خان يونس لاعتداء سافر وسرقة جماعية من أشخاص معروفين ومن أكثر من عائلة معروفة لدينا بالاسم".

منح فرصة للعائلات لإعادة المساعدات المسروقة

وأكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر في بيانه على منح فرصة للعائلات لإعادة المساعدات المسروقة، فقالوا: "إننا نمنح هذه العائلات مهلة فورية ومحدودة لإعادة المساعدات كاملة وتركها تصل إلى وجهتها الإنسانية، ونحذر من التمادي في هذا الفعل المدان والمرفوض على مستوى العشائر والعائلات الفلسطينية".

لأول مرة منذ شهر مارس.. تدخل شاحنات المساعدات لغزة بتأمين كامل وإلى المخازن بسلام.



عشائر غزة نظّمت اليوم أكبر حملة تأمين، لحماية الشاحنات من السرقات واللصوص ومثيري الفلتان والفوضى. pic.twitter.com/tvtwj5wkrR — mohammed haniya (@mohammedhaniya) June 25, 2025



وأضاف البيان "في حال عدم الاستجابة الفورية، سنضطر آسفين للإعلان عن أسمائهم أمام شعبنا الفلسطيني، لتحمل المسؤولية القانونية والمجتمعية الكاملة".

وأوضح بيان تجمع العشائر والقبائل الفلسطينية "أن هذا السلوك "يضر في وصول المساعدات لأهلنا في جنوب ووسط القطاع؛ ونحث عشائرنا وعوائلنا هناك ليحذوا حذو عشائر غزة والشمال".

تجمع العشائر والقبائل والعائلات الفلسطينية، ينجح في تأمين وحماية دخول شاحنات المساعدات في مناطق مختلفة من قطاع غزة. pic.twitter.com/uyK38ruLTM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2025



وشاركت العشائر الفلسطينية في تأمين وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة، خشية تعرضها لعمليات نهب.

وعلق برنامج الأغذية العالمي عبر منصة "إكس"، قائلًا: "منذ 19 مايو الماضي لم يتمكن من إرسال سوى 9 آلاف طن متري من الغذاء إلى غزة، وهو أقل من كمية الغذاء الكافية ليوم واحد للجميع لأكثر من 4 أسابيع".

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