رغم أنف الاحتلال، لحظة وصول شاحنات المساعدات إلى غزة وفرحة أهل القطاع (فيديو)
وصول المساعدات لغزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فرحة أهل غزة بعد وصول شاحنات المساعدات بأمان إلى مخازن مدينة غزة، وذلك بجهود مشتركة من العشائر الفلسطينية.
لحظة وصول شاحنات المساعدة لغزة دون سرقة
وأظهرت المقاطع لحظة وصول شاحنات المساعدات إلى غزة، وكان على متنها عدد من المسلحين من العشائر الفلسطينية، لتأمينها من السرقة.
وجاء ذلك بعد فترة طويلة من منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات لغزة.
جدير بالذكر أن العشائر الفلسطينية شاركت في تأمين وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة، خشية تعرضها لعمليات نهب.
وكشف حسني المغني، رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، أن عملية تأمين شاحنات المساعدات "يأتي من أجل ضمان توزيعها على الفلسطينيين بالتساوي، كخطوة للقضاء على المجاعة"، والتي تسبب فيها الحصار الإسرائيلي الخانق منذ مارس الماضي.
العشائر تؤمن شاحنات المساعدات
ويأتي "تأمين شاحنات المساعدات من أجل تفويت الفرص على العصابات التي تنهب المساعدات الواصلة للفلسطينيين" حسبما قال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة.
وأشار مغني إلى أن "العشائر تحاول، عبر الشراكة والتعاون مع منظمات ومؤسسات إغاثية، ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وأن تتوزع بالتساوي بينهم".
وقال مغني: "نريد أن تذهب المساعدات للمؤسسة المعنية، والجميع يأخذ حصته بالتساوي، حتى نستطيع القضاء على المجاعة".
وكان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة، قد أصدر بيانا حول "سرقة شاحنات مساعدات" بمدينة خان يونس، مؤكدًا معرفته بالأشخاص الذين قاموا بالسرقة وحذرهم على فعلتهم.
وقال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، في بيان له: "في جريمة مخزية ومرفوضة وموثقة، تعرضت قرابة 70 شاحنة مساعدات مساء الأربعاء 25 /6/ 2025 بمحافظة خان يونس لاعتداء سافر وسرقة جماعية من أشخاص معروفين ومن أكثر من عائلة معروفة لدينا بالاسم".
منح فرصة للعائلات لإعادة المساعدات المسروقة
وأكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر في بيانه على منح فرصة للعائلات لإعادة المساعدات المسروقة، فقالوا: "إننا نمنح هذه العائلات مهلة فورية ومحدودة لإعادة المساعدات كاملة وتركها تصل إلى وجهتها الإنسانية، ونحذر من التمادي في هذا الفعل المدان والمرفوض على مستوى العشائر والعائلات الفلسطينية".
وأضاف البيان "في حال عدم الاستجابة الفورية، سنضطر آسفين للإعلان عن أسمائهم أمام شعبنا الفلسطيني، لتحمل المسؤولية القانونية والمجتمعية الكاملة".
وأوضح بيان تجمع العشائر والقبائل الفلسطينية "أن هذا السلوك "يضر في وصول المساعدات لأهلنا في جنوب ووسط القطاع؛ ونحث عشائرنا وعوائلنا هناك ليحذوا حذو عشائر غزة والشمال".
وشاركت العشائر الفلسطينية في تأمين وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة، خشية تعرضها لعمليات نهب.
وعلق برنامج الأغذية العالمي عبر منصة "إكس"، قائلًا: "منذ 19 مايو الماضي لم يتمكن من إرسال سوى 9 آلاف طن متري من الغذاء إلى غزة، وهو أقل من كمية الغذاء الكافية ليوم واحد للجميع لأكثر من 4 أسابيع".
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