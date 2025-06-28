السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

أطباء بلا حدود تطالب بالعودة إلى نظام الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة

اطباء بلا حدود، فيتو
اطباء بلا حدود، فيتو

أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأنه يجب على إسرائيل رفع حصارها عن غزة فورا والعودة إلى نظام توزيع المساعدات المنسق عبر الأمم المتحدة. 

وأشارت المنظمة إلى أن الفظائع لا تزال تتكرر في مواقع توزيع الغذاء التابعة للآلية الإسرائيلية الأمريكية.

واتهمت الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع الغذاء بأنها تنتهك كرامة الفلسطينيين عمدا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت 81 شهيدا و422 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، يوم الخميس الماضي، إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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