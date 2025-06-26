الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تعلق دخول المساعدات إلى قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ذكرت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل علقت إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عقب تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة.

إجراءات فورية لمنع وصول المساعدات إلى حركة حماس

وأوضحت القناة العبرية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن بيان مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي أمس بشأن المساعدات، جاء بعد أن هدد وزير المالية سموتريتش بأنه لن يتمكن من البقاء في الحكومة إذا لم تتخذ إجراءات فورية لمنع وصول المساعدات إلى حركة حماس.

وأشار إلى أن تعليق إدخال المساعدات سيظل ساريا حتى يقدم الجيش الإسرائيلي خطته بشأن كيفية توزيع المساعدات.

ويأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه أمر الجيش بتقديم خطة خلال اليومين المقبلين حول كيفية منع حماس من الحصول على المساعدات الإنسانية.

حماس تسيطر على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى شمال غزة

وجاء في بيان مشترك لنتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس أنه: "في أعقاب معلومات وردت تفيد بأن حماس تسيطر على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى شمال غزة، أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع تعليمات لجيش الإحتلال الإسرائيلي بتقديم خطة عمل خلال 48 ساعة لمنع حماس من الحصول على المساعدات".

وفي وقت سابق، استشهد اليوم الخميس، 19 مواطنا وأصيب العشرات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 6 مواطنين، وإصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مدينة غزة.

كما أكدت استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية

فيما أكد الهلال الأحمر استشهاد 3 مواطنين، وإصابة عدد آخر، بنيران جيش الاحتلال في محيط جسر وادي غزة بالقرب من "نتساريم" وسط قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد الهلال باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عرب في حي المجايدة بمواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

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إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة غزة حماس منع وصول المساعدات إلى حركة حماس سموتريتش

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