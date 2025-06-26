الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

23 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 23 فلسطينيًّا إثر غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدرسة تؤوي نازحين.

الإفراج عن الرهائن في غزة

وأمس، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية سيساهم في الإفراج عن الرهائن في غزة.

 

الوضع في قطاع غزة

وقال الرئيس الأمريكي إن هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ويتكوف أبلغه بأن الاتفاق في غزة بات قريبًا جدًّا.

وفي سياق آخر، هاجم ترامب بعض الشبكات الإعلامية الكبرى، وعلى رأسها "سي إن إن"، بسبب تشكيكها في الروايات المتعلقة بتدمير المنشآت النووية الإيرانية، واصفًا هذه التقارير بأنها "كاذبة، وهذا عار عليهم".

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غزة الرئيس الأمريكى الرهائن في غزة المنشآت النووية الإيرانية ترامب ويتكوف

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